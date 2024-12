Raccolta fondi della Bcc per ‘Una fotocopiatrice per i bambini in Brasile’

Nel 2024, Bcc Romagnolo ha avviato cinque progetti di crowdfunding, raccogliendo quasi 15.000 euro. Dal 2017, attraverso il progetto ‘Coltiviamo Buone Idee’, la banca sostiene iniziative locali nei settori sociale, culturale, sportivo e ambientale. Le due campagne recentemente concluse sono ‘Una Club House per Tutti’, lanciato dal gruppo sportivo Saviors Social Rugby, che ha raddoppiato l’obiettivo, raccogliendo oltre 6.000 euro su 3.000, e di ‘Schiuma: raccolta solidale per prodotti di igiene‘. Il progetto ‘Una fotocopiatrice per 600 sorrisi’ è attualmente in corso. L’obiettivo è raccogliere 3.500 euro per l’acquisto di una fotocopiatrice destinata alla Scuola di Colinas in Brasile, che accoglie oltre 600 bambini.