‘Raccolta funghi con l’esperto’. Nel bosco con Giancarlo Bucherini

Andare a funghi col cestello al braccio, col corredo di incontri audiovisivi e la regìa del micologo. E’ la coinvolgente proposta dell’Associazione ‘Tra Monti e Valli’ - Acli, in collaborazione con altre associazioni tra cui Natura e Natura, Visit Emilia Romagna, Associazione alle Sorgenti del Tevere, Avis San Piero, nell’ambito della rassegna ‘Naturalmente - Incontri, Cammini e Letture’, che questa volta verterà sul tema ‘A Funghi con l’Esperto. Conosci, Cerca e Gusta’.

Una ‘due giorni’ che prenderà il via questa sera alle ore 20.45, nella sala consiliare di Palazzo Pesarini, di Via Verdi 4, a San Piero in Bagno con la conferenza ‘Conoscere i Funghi’, corredata da immagini a cura dell’esperto micologo Giancarlo Bucherini. Poi domani mattina, alle ore 8, comincerà l’uscita guidata per andare nei boschi e nei prati a cercare i funghi spontanei, in compagnia e con la guida del dottor Giancarlo Bucherini. Il ritrovo dei partecipanti è presso il parcheggio del Lago Pontini, incastonato alle falde del monte Còmero, ad alcuni chilometri da San Piero. Per la ricerca e la raccolta dei funghi ogni partecipante dovrà essere in possesso del regolare tesserino autorizzativo emesso dall’Unione Comuni Valle del Savio, che è possibile acquistare anche presso vari bar del territorio comunale di Bagno di Romagna.

Il programma della giornata di domenica prevede poi, alle ore 12.30, la piacevole sosta del mezzogiorno per consumare il pasto convenzionato, presso un ristorante della zona. La quota di partecipazione è di 5 euro (pranzo escluso) per i soci di ‘Tra Monti e Valli’ (quota annua 10 euro).

Gilberto Mosconi