Raid notturno in tre negozi, ma il bottino per i ladri è magro

Raid notturno dei ladri in tre esercizi commerciali di via Del Lavoro, zona poco distante dal centro del paese. Hanno spaccato un pesante vetro, forzate le porte d’ingresso e in due esercizi hanno aperto i registratori di cassa, ma il bottino è stato molto magro, più consistente in un terzo esercizio dove hanno asportato la macchinetta cambia monete che era molto pesante. Il raid è successo mercoledì notte, i ladri erano in tre tutti a volto coperto, la sirena di allarme è scattata alle due di notte e oltre a svegliare i titolari degli esercizi nelle loro abitazioni ha allertato i Carabinieri di pattuglia che in pochissimi minuti sono arrivati sul posto prima dei titolari ma ovviamente i ladri si erano già dileguati. Due degli esercizi visitati sono dotati di telecamere di videosorveglianza che hanno registrato tutti i movimenti dei ladri. Alla pasticceria Casadei hanno forzato la porta e poi sono andati dritti verso il registratore di cassa, ma hanno trovato solo il fondo cassa costituito da monete e poche banconote di piccolo taglio, in tutto 50 euro non di più. Nell’esercizio accanto, la rosticceria Michele, hanno rotto il vetro alla porta e hanno frugato dentro al registratore di cassa ma era vuoto.

Nel terzo esercizio: la sala giochi e sala scommesse sportive GoldBet i ladri sono riusciti ad entrare forzando una porta sul retro, all’interno dell’area giochi hanno trovato la macchinetta cambia soldi e anche se era pesante perché piena di monete sono riusciti a portarla fuori e poi, utilizzando un carretto che era fuori dalla porta, di solito adibito per il trasporto dei sacchi di immondizia, hanno trasportato la macchinetta alla loro auto parcheggiata poco distante e con un complice lì vicino. L’ammontare delle monete contenute non è ancora emerso. I titolari dei tre esercizi hanno ciascuno presentato denuncia ai carabinieri della locale stazione.

Vincenzo D’Altri