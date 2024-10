Regionali, Fiumi si candida con i Civici per De Pascale

Michele Fiumi torna a Cesenatico. L’uomo che all’inizio degli anni Duemila fu il braccio destro dell’allora sindaco Damiano Zoffoli, torna in città per presentare la sua candidatura sotto le insegne della lista "Civici, con De Pascale Presidente" per le elezioni regionali del 17-18 novembre in Emilia Romagna. L’appuntamento è giovedì, alle 18, al Mapicò, il locale in via Giordano Bruno sul porto canale, di fronte alla nave ammiraglia del Museo della Marineria. Sarà l’occasione per dialogare con una figura molto nota a Cesenatico e per dibattere sui grandi temi che interessano la città, dall’alluvione di questi giorni ai problemi della viabilità, fino alle grandi tematiche del turismo reduce da una stagione tra luci ed ombre. L’incontro di giovedì è un evento che va oltre al tradizionale aperitivo elettorale, perchè Fiumi sul territorio sta lavorando affiancato da molti cittadini e imprenditori che si riconoscono nella ’gamba moderata’ del centrosinistra, il cui obiettivo è affrontare alcuni temi caldi in modo diretto e per molti aspetti slegato rispetto alle gerarchie e ai protocolli dei partiti tradizionali. Michele Fiumi con Damiano Zoffoli (che fu sindaco di Cesenatico dal 1997 al 2005, venne eletto due volte consigliere regionale nel 2005 e nel 2010, per poi ricoprire il ruolo di deputato al Parlamento europeo dal 2015 al 2019), a Cesenatico fu partecipe di un modo di vivere la politica centrato sul "fare". Recentemente è stato assessore a Cervia dal 2019 al 2020 e quest’anno ha fondato la lista Rinnoviamo Forlì, ottenendo 3mila voti alle amministrative del capoluogo.

g.m.