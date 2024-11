Riccardo Muti ai 70 anni di Romagna Mia

Riccardo Muti applaude Romagna Mia. Grande successo dell’evento "Tutti insieme per Romagna mia 70" alla Ca’ del Ballo di Ravenna in occasione del settantesimo anniversario di Romagna mia, la più popolare canzone di Secondo Casadei e del liscio romagnolo. La Banda Città di Ravenna ha aperto allegramente la serata. Un caloroso e numerosissimo pubblico proveniente da tutta Italia ha gremito le sale del locale ravennate. Inoltre anche, ammiratissime, molte coppie provenienti dalle scuole di ballo della regione. Eccezionale ospite d’eccezione, il maestro Riccardo Muti, che ha seguito con grande attenzione il concerto e ha tessuto lodi e apprezzamenti: "Ho conosciuto la musica di Secondo Casadei che ha superato i confini internazionali. Mi auguro che i giovani, soprattutto i giovani romagnoli, ritornino ad amare questa musica che è parte della loro anima. Non esiste musica di serie A o di serie B, esiste musica bella e musica brutta. La ragione per cui sono qui stasera è per rendere omaggio a questi meravigliosi musicisti che mi hanno molto impressionato". Con lui anche la sua signora, Maria Cristina Mazzavillani, donna di grande cultura e sensibilità, che ha abbracciato e ringraziato Riccarda, figlia di Secondo Casadei per l’invito. Letizia Valletta Casadei ha condotto la serata insieme a Gianfranco Gori, figlio di Marino, trombettista storico dell’orchestra di Secondo degli anni ‘50.