"Ridracoli, collassa la diga". Ma è solo una simulazione

Domani anche la provincia di Forlì-Cesena sarà interessata dalla simulazione IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Intorno alle 12 il messaggio di prova arriverà su tutti i cellulari collegati a celle di telefonia mobile nei Comuni a valle della diga di Ridracoli e quindi anche in alcuni dei comuni della Vallata del Savio, a cominciare dal territorio di Bagno di Romagna. Non occorre iscriversi o scaricare applicazioni. Il servizio è anonimo e gratuito.

Si tratterà di una simulazione del collasso della diga di Ridracoli e tutti i telefoni cellulari smartphone collegati a celle di telefonia mobile nei Comuni a valle della diga riceveranno un messaggio di allarme con un suono diverso dalle normali notifiche. Si tratterà di un test, quindi chi riceverà il messaggio non avrà niente da temere ma dovrà limitarsi alla sola lettura del messaggio stesso. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è di visitare il sito https://www.it-alert.it/it/ e rispondere al questionario: le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema e renderlo più efficace sui casi reali. Si ricorda infatti che IT-alert è operativo sul territorio nazionale nei casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in determinati stabilimenti industriali. Tutte le altre informazioni sono reperibili sull’homepage del sito https://www.it-alert.it/it/.