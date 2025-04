Rifiuti abbandonati a Savignano

A Savignano, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, Andrea Palermo, capogruppo della lista civica ’Coraggio Savignano Cambia’, affiancato alla consigliera Chiara Magnani, ha presentato un’interrogazione per affrontare ed evidenziare all’Amministrazione il crescente fenomeno dell’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio Comunale. Dice Andrea Palermo: "Ho evidenziato come nonostante l’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale (Tpc) che dovrebbe premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini e colpire chi produce più indifferenziato, il sistema dimostra forti criticità come è ben evidente girando per il territorio con la protesta di molti cittadini. Quelli onesti rispettano le regole e pagano una tariffa calcolata anche sulla base dei propri conferimenti ma parallelamente c’è una parte di cittadini che non rispetta le regole abbandonando i rifiuti per le strade, nei parchi, in periferia e riempendo i cestini pubblici contribuendo al degrado urbano e ambientale". Nell’interrogazione Andrea Palermo ha chiesto conto delle foto-trappole annunciate e mai installate, sollecitando l’Amministrazione ad attivarsi per contrastare questo fenomeno con controlli e sanzioni, consigliando inoltre di attivare azioni per sensibilizzare i cittadini. Continua: "La risposta è arrivata dall’assessore Roberto Censi in consiglio con molta gentilezza e spirito critico che abbiamo apprezzato, comunicandoci che le previste 5 foto-trappole non potevano essere collocate per tutta una serie di problematiche relative alla loro manutenzione e che purtroppo la Polizia locale non aveva risorse e tempo per effettuare i controlli, rendendosi disponibile per eventuali collaborazioni per avviare delle attività rivolte alla sensibilizzazione della cittadinanza come richiesto. Poi il 24 aprile, a sorpresa, è arrivato un video e articoli sulla stampa, dove il sindaco Dellapasqua con l’assessore Armuzzi annunciano un cambio di passo: intensificazione dei controlli, foto-trappole, impegno immediato per risolvere il problema. Anzi sembra che già ci siano stati dei cittadini identificati e segnalati con multe. Un passo indietro rispetto alla posizione dell’assessore Censi? Le foto-trappole ci sono o non ci sono? I controlli adesso possono essere effettuati?. Saremo attenti e vigili sull’applicazione di quanto annunciato, questo per rispetto verso chi osserva le regole e per il bene del nostro Comune".

Ermanno Pasolini