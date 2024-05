’Rimembranza’, visita al parco per il centenario Ultimo appuntamento per le visite tematiche delle Domeniche di primavera a Cesena. Domenica si esplorerà il Parco della Rimembranza e il Museo dell’Ecologia, con partenza alle 10 da piazza del Popolo. Contributo di 10 euro a persona, prenotazione obbligatoria. Contattare lo IAT di Cesena per ulteriori informazioni.