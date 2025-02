Rinascita dopo l’alluvione. Note di ripartenza al Caps

Un grande evento per festeggiare la rinascita dopo l’alluvione. Oggi alle 19.30, presso l’auditorium del Caps, il Centro Addestramento della Polizia di Stato si terrà un concerto del coro Lirico ‘Alessandro Bonci’ di Cesena al quale parteciperanno anche il direttore dell’ispettorato delle scuole della polizia di Stato, dirigente generale Tiziana Terribile e le autorità civili e militari della Provincia. L’evento rappresenta un momento simbolico e significativo: il Caps torna infatti ufficialmente alla piena operatività dopo i gravi danni subiti a seguito dell’alluvione del maggio 2023, quando l’esondazione del fiume Savio colpì duramente la struttura, che ospita anche la sezione speciale della polizia stradale.

Il Caps di Cesena è uno dei centri di addestramento più importanti della polizia di Stato, con un ruolo strategico nella formazione avanzata degli operatori delle specialità (polizia stradale, ferroviaria, cibernetica, di frontiera e di altre unità specialistiche). La qualità dell’addestramento offerto lo rende un punto di riferimento a livello nazionale per la preparazione di agenti già in servizio, affinché possano affrontare con competenza e professionalità scenari operativi complessi e in continua evoluzione. Ogni anno, centinaia di poliziotti vengono formati in questi spazi, acquisendo competenze tecniche, investigative e operative fondamentali per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

Il dipartimento della pubblica sicurezza ha stanziato fondi per il ripristino del centro seguendo un piano in tre fasi. I primi interventi hanno visto la rimozione dei detriti e il recupero degli ambienti più danneggiati. Con il completamento della seconda fase, prevista a febbraio, il Caps torna invece pienamente operativo con uffici, gran parte degli alloggi, aule didattiche, palestra e mensa completamente ripristinati. Per celebrare questo traguardo, al concerto sono stati invitati anche i 100 frequentatori del 110° corso di specializzazione per la polizia stradale e i 20 partecipanti al 29° corso di sicurezza portuale, attualmente in fase di svolgimento.

L’evento sarà quindi un’occasione per sottolineare la resilienza del Caps e la determinazione con cui l’istituto ha superato le difficoltà, riaffermando il suo ruolo centrale nella formazione specialistica della polizia di Stato.