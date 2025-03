Ripartono i ’Quartieri solidali’: "La comunità fa la differenza"

La solidarietà è la lingua preferita dei quartieri di Savignano sul Rubicone che tornano al fianco della Caritas per la quinta edizione di Quartieri solidali. Dalla primavera del 2021 l’iniziativa vede collaborare gli otto quartieri cittadini, la Caritas del Rubicone e il Comune di Savignano sul Rubicone in questo progetto che rende concreti valori come la solidarietà, l’unità, la condivisione e l’attenzione per i più fragili. Quartieri solidali si realizza come una raccolta alimentare articolata secondo un calendario cadenzato, con tappe nei quartieri. Ogni cittadino può contribuire consegnando al referente del proprio quartiere nella data individuata prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno, latte, legumi, olio, pasta, pannolini da neonato, prodotti per l’igiene. Il materiale raccolto verrà devoluto ai poveri.

Dice Elena Battistini, presidente della Caritas Rubicone e referente di "Quartieri solidali": "Quest’ anno fra i presidenti di quartiere vi sono diversi nuovi ingressi. I presidenti da poco in carica si sono allineati subito ai più esperti permettendo la realizzazione del progetto dei Quartieri solidali. Ancora una volta la nostra città è pronta ad abbracciare iniziative di accoglienza e inclusione. Questo è un supporto importante per i volontari che dedicano tempo e impegno alla comunità".

Aggiungono gli assessori Roberta Armuzzi e Alessio Tomei: "La raccolta dei quartieri solidali è ormai un appuntamento fisso, che ha l’obiettivo di fronteggiare e rispondere, per quanto possibile, ai bisogni territoriali relativi alla povertà. Gesti come questi dimostrano che, anche in momenti non facili un pò per tutti, la comunità si unisce per fare la differenza nella vita di chi è maggiormente in difficoltà".

Il calendario si compone di sette appuntamenti. Il primo sarà domani al quartiere Rio Salto-Castelvecchio, zona Conad, in piazza Bertozzi (Assunta, 347 1038346).

Ermanno Pasolini