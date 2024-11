Risarcimenti, l’ingegner Neri condivide le sue conoscenze

L’ingegner Riccardo Neri è diventato esperto di risarcimenti per eventi calamitosi seguendo con lo studio DRN di Cesena diverse pratiche per i terremoti dell’Aquila (2009) e della Bassa Modenese (2012). in particolare gli è stato molto utile seguire le pratiche relative al terremoto in Emilia poiché fu utilizzata la piattaforma informatica Sfinge, la stessa che viene impiegata (con qualche modifica) per l’alluvione dello scorso anno in Romagna. Per questo l’ingegner Neri (nella foto insieme a Francesca Sirri della palestra Champions River, la prima cliente che ha ricevuto il rimborso un anno dopo l’alluvione) ha organizzato un incontro dal titolo ‘Plenaria alluvione’ per domani sera, mercoledì, alle 20.30 presso la sala attrezzata Hubo in Via Cavalcavia 157 (si accede dal piazzale di MWM, ex magazzini generali).

Le domande presentate fino a domenica scorsa erano 2.454, le pratiche concluse con esito positivo 1.590 (1.330 famiglie e 260 imprese) per un totale di 58,2 milioni di euro.

Durante la serata saranno trattati diversi argomenti.

- Presentazione dei risultati ottenuti fino ad oggi nelle pratiche di ricostruzione consegnate ed approvate per attività economiche, edifici residenziali e comprensive di danni ai beni mobili e arredi.

- Come richiedere il contributo per i danni subiti a cantine, box auto, garage all’interno di condomini o edifici residenziali che non sono stati rimborsati con gli iniziali 5000 euro del Contributo di Immediato Sostegno (Cis).

- Cosa prevede il bando regionale che finanzia l’acquisto di paratie e sistemi di difesa a protezione di abitazioni.

- Come organizzare una corretta rendicontazione delle spese sostenute.

- Approfondimenti e discussione sui dubbi da risolvere.

Durante l’incontro verranno presentati casi di interventi di riparazione eseguiti in diverse comunità colpite da alluvioni, mettendo in evidenza l’efficacia dei finanziamenti pubblici nel favorire la resilienza e la ripresa. Per informazioni www.facebook.com/DRNstudio oppure inviare una mail a studiodrn@gmail.com.