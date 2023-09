Ritrovati tre monopattini e 13 cellulari

Un lungo elenco di oggetti smarriti o abbandonati è stato compilato dalla polizia locale di Cesena che ha catalogato tutto ciò che è stato ritrovato ed è in attesa del legittimo proprietario. Nel corso delle ultime settimane gli agenti hanno rinvenuto una serie di oggetti smarriti nelle aree pubbliche. Sono state rinvenute 18 biciclette (nella foto), 3 monopattini, 13 telefoni cellulari, 2 tablet, 29 tessere (tra bancomat, documenti di identità e sanitari), borse, valigie, libri, agende. Non sempre però questi oggetti restano nel dimenticatoio. A seguito del rinvenimento da parte degli agenti o di cittadini che segnalano l’episodio al comando di via Dell’Amore, alcuni di questi oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. La polizia locale ricorda che è importante presentare denuncia per contrastare il fenomeno ma anche per consentire alle forze dell’ordine di attivarsi con tutti gli strumenti di indagine a loro disposizione. La presentazione della denuncia con foto allegata consente di poter rintracciare il proprietario nel caso del ritrovamento del bene smarrito.