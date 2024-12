Romagna, 2024 col turbo. Protagonisti pure in A

E’ positivo il bilanco della prima parte di stagione del Romagna Rfc, che festeggerà il capodanno dal quinto posto in classifica, corroborato da un periodo di evidente crescita, col pareggio ottenuto nell’ultimo turno pre natalizio del campionato di rugby di serie A sul difficile campo di Firenze, arrivato dopo tre vittorie consecutive.

I toscani in effetti precedono i Galletti, trovandosi al secondo posto in classifica con 20 punti, 6 in più rispetto alla dote della squadra con base a Cesena che è invece a quota 24.

Il gruppo, matricola del campionato dopo aver trascorso un anno nel purgatorio della serie B, ha utilizzato le prime giornate della nuova stagione per cercare il giusto approccio a una categoria certamente più complessa da affrontare e nella quale pagare lo ’scotto’ dei nuovi arrivati era da mettere in conto.

Che poi il Romagna sia un nuovo arrivato è vero solo in parte, perché prima della retrocessione in cadetteria, la squadra aveva messo radici ai piani alti, scivolando soltanto al termine di una stagione disputata nel difficile girone che raggruppa le squadre venete, territorio da sempre punto di riferimento nel panorama nazionale della palla ovale.

A ogni modo il progetto cesenate sta funzionando, alimentato anche dall’entusiasmo e dalla determinazione delle giovani leve, che stanno crescendo nei vari club della franchigia per poi avvicinarsi, col loro entusiasmo e la voglia di crescere, al gruppo della prima squadra.

L’importante striscia di risultati utili appena raggiunti non arriva per caso, ma testimonia un chiaro percorso che le due settimane da trascorrere a tu per tu con l’albero di Natale non devono interrompere, ma se possibile consolidare ulteriormente, nell’ottica di un progetto pluriennale pensato con lo scopo di guardare sempre più in alto.

Si ripartirà il 19 gennaio con l’ultima prova del girone di andata, che vedrà il Romagna ospitare il Villa Pamphili.