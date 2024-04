Ruba mille euro e tre bicilette: 30enne arrestato

È stato identificato dalla Polizia locale di Cesenatico l’autore del furto di mille euro e di tre biciclette di cui due a pedalata assistita, messo a segno la prima settimana di aprile all’interno di un campeggio nella zona di Ponente. Si tratta di un uomo di 30 anni originario di Gatteo, un volto già noto alle forze dell’ordine, in quanto è un pluripregiudicato per vari reati commessi in precedenza ed era già stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma e di presentarsi alla Polizia giudiziaria. Ad incastrarlo sono state le immagini registrate dalle telecamere interne della struttura e presenti lungo le strade principali della zona, e la testimonianza della proprietaria del campeggio, che lo ha riconosciuto.

Il fermo è avvenuto la settimana scorsa, quando una pattuglia del Nucleo Antidegrado della Polizia locale, durante l’attività di controllo in strada si è imbattuto in una discussione molto animata tra un uomo e una donna nella zona di Ponente. La donna contestava all’uomo di essere lui l’autore del furto di denaro e di biciclette, compiuto al Camping I Bazzarri in viale Cavour sempre a Ponente. Gli agenti hanno subito avviato l’attività d’indagine, dalla quale è emerso che lo stesso 30enne in più occasioni si era recato presso il campeggio e, nel pomeriggio del 4 aprile, approfittando della temporanea assenza della titolare negli uffici, si era introdotto all’interno sottraendo denaro contante per complessive mille euro e tre biciclette, di cui due sono e bike.

L’assessore Mauro Gasperini, il quale ha le deleghe alla Polizia locale e Politiche sulla sicurezza, plaude al lavoro svolto sul caso: "Facciamo i complimenti ai nostri agenti per questo intervento importante sul territorio; oltre al valore dell’azione in sé, penso che sia un ottimo modo di cominciare la stagione entrante, dando alla cittadinanza la prova e il segnale della presenza costante sul territorio".

Il nuovo comandante della Polizia locale, Alessio Rizzo, vuole dare un maggiore spinta ai controlli, mettendo la luce su alcune zone specifiche: "L’intervento che ha consentito di identificare l’autore del furto del 4 aprile, dimostra che la Polizia locale di Cesenatico è presente sul territorio e, proprio in quest’ottica, si inseriscono i controlli nell’area della stazione ferroviaria e dei Giardini al Mare, con il supporto anche delle pattuglie che si muovono in moto".

L’autore del furto è stato accompagnato in centrale e deferito all’autorità giudiziaria che dovrà esprimersi in merito, tenuto conto anche del fatto che si tratta di un ladro seriale che ha già compiuto altri furti a Cesenatico, dove il problema è molto sentito, sia nelle attività commerciali che nelle abitazioni. Giacomo Mascellani