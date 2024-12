Rubano il camper del titolare e ci caricano i metalli trafugati

Furto nell’impresa Meccanica 2000 del titolare Mario Picone (nella foto) in via Ferruccio Parri nella zona artigianale di Torre del Moro.

"Questa mattina (ieri mattina, per chi legge) è avvenuta la brutta sorpresa quando sono andato alle sette in capannone – racconta la sua disavventura Picone –. Ignoti sono entrati nel laboratorio e si sono impossessati di rame e bronzo che nel laboratorio erano presenti in modesti quantitativi, ma poi, questo il danno maggiore, hanno rubato il mio camper parcheggiato fuori dello stabilimento e se ne sono impossessati dandosi alla fuga. Si tratta di un camper che ha un valore commerciale di trentamila euro, mentre la merce sottratta assomma a sette ottomila euro. Del camper i ladri si sono impossessati per portare via la merce. Ritengo siano zingari o comunque non ladri che miravano al colpo grosso perché con i tablet 4.0 o la cassettiera della meccanica di precisione avrebbero potuto portare via oggetti di ben altro valore".

"In trent’anni di attività imprenditoriale - conclude Picone - non avevo mai subito un furto nella mia azienda. Spero che il camper venga ritrovato".