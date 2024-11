Ruotando a tutto gas. Motori accesi in Fiera

Si scaldano i motori al salone dedicato alle due e quattro ruote a Cesena Fiera. Sabato e domenica torna Ruotando – Kustom Kulture con un unico e originale spettacolo. Oltre 250 espositori, dove saranno protagoniste le due e quattro ruote, e un ricco programma di intrattenimento e divertimento sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30. La manifestazione si svolge ai padiglioni di Cesena Fiera e sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati dei motori. Show, accessoristica e curiosità, con la possibilità di rifocillarsi ai punti ristoro all’interno e nell’area food truck. Di grande impatto i carshow, che vedranno in azione una serie di auto americane. Ma ci saranno anche modelli del tipo Cafè Racer, stile tipico della cultura rock anni Cinquanta che richiama lo stile rockabilly e mods. Nella Ruotando Arena, poi, il programma prevede show di drifting car, rally, kart e Ape Proto e i Carmagheddon. Special guest che si esibiranno negli spettacoli di Ape e Car Proto saranno i fratelli Bucci di Undercut. Torna, dopo il successo dello scorso anno, il ‘Fearless Devid Wall of Death’. In una arena cilindrica, il team del Muro della Morte sfiderà la gravità sfrecciando su una parete verticale con le moto, arrivando a pochi centimetri dagli spettatori. Novità assoluta a Ruotando sarà il Cesena Tattoo Festival, che porterà in fiera una fusione inedita tra l’arte del tatuaggio e la passione per i motori. L’evento ospiterà tatuatori di calibro nazionale e internazionale, pronti a lasciare il segno con live tattooing e creazioni personalizzate. Ospite speciale dell’evento sarà William Ferramosca, tatuatore brasiliano con oltre 20 anni di esperienza. Un appuntamento sempre molto apprezzato a Ruotando è la pista a misura di bambino organizzata dal Moto Club Paolo Tordi in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), nell’ambito del progetto “Hobby Sport”. A Ruotando 2024 sono presenti anche concessionarie e officine specializzate, motoclub e motorcycles. Si potranno ammirare tra gli altri modelli Yamaha, Honda, Ktm, MvAgusta, Aprilia, Piaggio, Ford.

Ingresso a Ruotando: biglietto 10 euro. Ridotto (7-10 anni) 5 euro. Omaggio fino a 6 anni e over 80. Facebook: Ruotando Show Cesena. Sito: www.ruotando.com