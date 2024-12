Sab Group Rubicone domina Montorio Volley e resta in vetta alla serie B

Continua il cammino positivo di Sab Group Rubicone che nel campionato di volley di serie B maschile ha liquidato in tre set Montorio Volley. I ragazzi di coach Stefano Mascetti nella partita casalinga contro gli abruzzesi, al di là di qualche momento di deconcentrazione, hanno giocato una buona gara portando a casa l’intera posta che permette alla compagine sammaurese di rimanere in testa alla classifica seppur in coabitazione con Assisi e Osimo. Buona prova di forza dei gialloblù che hanno di nuovo convinto giocando una gara accorta dando sempre l’impressione di essere padroni della situazione. Ora i ragazzi sono in palestra per preparare l’ultima gara prima della sosta natalizia a San Severino Marche contro Sios Novavetro in programma sabato 21 dicembre alle 18.

Mascetti parte con la formazione ormai consolidata che prevede Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in posto 4 Bonatesta e Bellomo e Carlini libero. Rubicone inizia il set con grande energia, portandosi subito sul 5-1. Dopo un momento di difficoltà, gli avversari ribaltano il punteggio sul 6-7, ma i gialloblù reagiscono grazie a un ace di Bonatesta, ristabilendo il vantaggio sull’11-8. Un colpo spettacolare no-look di Bellomo consolida il +3, mentre Mazzotti domina al servizio con tre ace consecutivi, spingendo la squadra al massimo vantaggio di 16-10. Nonostante un calo che permette agli ospiti di riavvicinarsi pericolosamente sul 20-19, Mazzotti risolve con un potente diagonale da posto 4. La squadra di casa chiude il set in bellezza con un primo tempo vincente di Nori, sigillando il punteggio sul 25-20.

Il secondo set inizia in salita per i gialloblù, con molte imprecisioni, ma dopo il richiamo di coach Mascetti, i romagnoli ritrovano ritmo: Mazzotti inizia a colpire con potenza e Bonatesta riporta la parità sul 9-9. Da quel momento, il Rubicone gioca in scioltezza, allungando progressivamente fino al 25-17. Nel terzo parziale, i padroni di casa salgono ulteriormente di colpi fino al 16-6 che consente alla squadra di Mascetti di gestire in tranquillità il resto del set e dell’incontro.