Sabato si dona cibo a chi è in difficoltà

Anche a Savignano e in tutti i comuni del Rubicone il ’Banco Alimentare’ sabato prossimo promuove la ’Colletta Alimentare’ in tutti i supermercati. Tutti possono donare cibo per chi è in difficoltà. Si possono acquistare e donare olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia. Quanto raccolto durante la Giornata della Colletta Alimentare verrà distribuito dal Banco Alimentare alle organizzazioni partner territoriali che aiutano le persone in difficoltà.