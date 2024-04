Sammaurese, guardia alta. Gara ostica contro il Carpi

di Roberto Daltri

Nel girone di andata il Carpi difettava di continuità, alternava insomma ottime prestazioni ad altre meno convincenti, per questo ad un certo punto si era allontanato dalle prime posizioni della classifica.

Nel ritorno invece la squadra allenata da Cristian Serpini ha cambiato decisamente passo. Dopo la sconfitta subita a Prato il sette gennaio ha inanellato solo risultati positivi: nelle ultime sei giornate ha sempre vinto. Oggi al Macrelli la Sammaurese deve sfoggiare una prestazione praticamente perfetta per strappare punti alla capolista, oltretutto Serpini ha tutti a disposizione, col recupero di Matteo Cortesi il tecnico degli emiliani ritrova anche l’unico che pareva in dubbio.

Contro l’attacco che di gran lunga è il più produttivo del girone non sono permessi errori o cali di concentrazione.

Il pericolo numero uno ovviamente è Simone Saporetti visti i venti gol già segnati ma fermare lui non basta. Tutte le squadre, anche le più forti possono avere se non un lato debole quello almeno più attaccabile, nel caso del Carpi questo si può individuare nella difesa.

Gli emiliani hanno subito finora trenta reti, in pratica una ogni partita, segno che qualcosa concedono ma è chiaro che bisogna saperne approfittare poiché non saranno moltissime le possiblità di tirare in porta.

Mirko Taccola oggi non potrà disporre di Filippo Tamai per squalifica, a destra in difesa potrebbe essere schierato Casadei, al centro della difesa la coppia composta da Morri e Scanagatta sembra quella più brobabile. Sarà molto importante per la Sammaurese anche saper sfruttare i calci piazzati, magari affidandosi alle qualità di Scalini e Campagna, cercando anche di non concedere punizioni vicino alla propria area vista l’abilità di Saporetti in questo gesto tecnico. Si inizia alle 15 al Macrelli, dirige l’incontro Alessandro Colelli di Ostia Lido.