Sammaurese per il bis. Ma con la Pistoiese è dura

Domenica scorsa la Sammaurese ha compiuto un passo fondamentale verso la salvezza, oggi però i giallorossi hanno un nuovo ostacolo da superare, si tratta ancora di una squadra toscana, di nuovo di una formazione di alta classifica, di nuovo di una squadra con obiettivi importanti da centrare. Al Macrelli arriva la Pistoiese di Alberto Villa, ormai forse troppo distante dal primo posto per coltivare il sogno di vincere il girone, la Pistoiese deve difendere e magari migliorare il piazzamento nei playoff nella speranza che possa accedere ad un ripescaggio che appare comunque ben poco probabile.

Nelle ultime sette giornate la Pistoiese ha perso gli scontri diretti con Forlì e Ravenna, poi ha conquistato tre vittorie e due pareggi. Gli arancioni posseggono la terza difesa meno battuta e il quinto miglior attacco, sono in poche parole una squadra molto solida, Villa ha assunto la guida dei toscani a novembre dopo l’esonero di Giacomarro. Il modulo che Alberto Villa adotta per la sua squadra è quello con la difesa a tre, cinque centrocampisti, i due esterni quindi devono saper spingere e difendere, e due attaccanti.

Proprio sui due attaccanti vale la pena soffermarsi: Claudio Sparacello e Simone Simeri sono un autentico lusso per la serie D, basta vedere le tante stagioni disputate dai due fra i professionisti, al momento sono undici le reti segnate da Sparacello e quattro quelle firmate da Simeri che però in Toscana è arrivato solo a gennaio.

Una prova di nuovo molto impegnativa aspetta la Sammaurese e in particolare il reparto difensivo, i due attaccanti della Pistoiese, ai quali poi va aggiunto Pinzauti sono esperti, fisicamente molto strutturati e prima di tutto capaci di far pagare agli avversari ogni errore. Stefano Protti oggi ritrova Morri che ha scontato la giornata di squalifica, la buona prova fornita sette giorni fa da Sedioli come centrocampista basso davanti alla difesa offre una soluzione in più a Protti, così come in attacco il fatto che Merlonghi ha smaltito l’attacco febbrile della settimana scorsa permette al tecnico di decidere chi far partire dall’inizio fra lui e Gallo.

Data per scontata la presenza in mezzo al campo di Maltoni, uno dei più costanti in questa stagione, ci sono varie soluzioni per le altre maglie: Nicolò Ravaioli, Forte o Manuzzi, mentre per il ruolo di esterni d’attacco Protti adesso ha davvero varie opzioni a disposizione vista la buona condizione di Papa e Mavanga senza dimenticare Misuraca e Deshkaj.

L’ appuntamento è fissato per le 14.30 al Macrelli, sono attesi almeno un centinaio di tifosi in arrivo dalla Toscana per sostenere la Pistoiese, dirige l’incontro Leonardo Cipolloni della sezione di Foligno.

Roberto Daltri