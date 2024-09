Sammaurese sotto esame. Scontro diretto in vista

È già uno scontro diretto quello fra Tuttocuoio e Sammaurese in programma oggi pomeriggio, visto che un solo punto divide le due squadre in classifica.

L’unica vittoria conquistata finora dai toscani è arrivata nel match disputato contro il Progresso, segno che sul suo campo la squadra di Aldo Firicano sa mettere a frutto il vantaggio di un pubblico molto caldo.

Domenica scorsa comunque il Tuttocuio ha dimostrato che anche in trasferta sa farsi valere, visto quanto è riuscito a mettere in difficoltà il Ravenna. Da questa settimana poi i toscani possono schierare Marko Nunic, attaccante di grande prestanza fisica che la scorsa stagione ha segnato otto reti con la maglia delle Dolomiti Bellunesi.

In casa giallorossa invece non mancano i pensieri per Mirko Taccola, non solo per la pericolosità dell’avversario, ma anche per le assenze che colpiscono la Sammaurese.

Pacchioni resterà fuori ancora qualche settimana, Sedioli deve recuperare dai guai muscolari, Manuzzi questa settimana ha avuto la febbre e solo all’ultimo sarà deciso se potrà essere schierato dall’inizio o partire dalla panchina. In quest’ultimo caso potrebbe toccare a Casadio il compito di affiancare Maltoni in mezzo al campo.

Il fischio di inizio è fissato per le 15 allo stadio ’Leporata’ di San Miniato Ponte a Egola: dirigerà la gara Edoardo Borello di Nichelino.

Eccellenza. Oggi torna anche il campionato di Eccellenza con gli incontri che iniziano alle 15.30. Al ’Comunale’ di Gambettola la squadra allenata da Marco Bernacci riceverà il Castenaso. C’è curiosità per vedere gli ultimi arrivati in maglia verde. La Sampierana invece sarà impegnata in trasferta sul campo del Reno che deve cercare punti per lasciare la zona bollente della classifica.

Promozione. Nel torneo di promozione oggi va in scena uno scontro che nelle ultime stagioni ha caratterizzato il campionato di Eccellenza: alle 15,30 al ’Capanni’ di Savignano i padroni di casa della Savignanese dovranno infatti affrontare il Diegaro.