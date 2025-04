San Carlo festeggia con i motori. Passione per due e quattro ruote

C’è un gran fermento a San Carlo di Cesena che nei prossimi giorni ospiterà due importanti manifestazioni motoristiche: domani venerdì 25 aprile, ci sarà la Festa dei Motori e domenica 4 maggio la prima prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini (Area Nord) di kart. Si tratta di due manifestazioni organizzate dalla Polisportiva San Carlo che rappresentano una bella tradizione per una località piccola ma coesa, dove tutti danno una mano quando c’è qualcosa di importante da fare.

Domani la giornata della Festa dei Motori sarà pienissima con motivi d’interesse per tutti gli appassionati di auto, moto, cicli e kart. Si comincia di mattina presto, alle 8 con la partenza della ‘Vuelta’ di San Carlo in Mtb, tappa del circuito Terre & Fango Adriaticoast: alle 9 inizia il programma di avvio alla guida sicura e di educazione stradale per bambini con kart elettrici promosso da Romagna Iniziative; alle 9.30 si aprono le iscrizioni al raduno del Moto Club Paolo Tordi di Cesena con giro turistico collinare; alle 10 educazione stradale con la Polizia Locale di Cesena; alle 11 ci sarà uno dei momenti più attesi, l’arrivo delle Ferrari del Club Red Passion; alle 12 si passa a un’esibizione di flamenco che stimolerà l’appetito perché allo stand gastronomico (in funzione fino a sera) sarà preparata la paella che verrà servita alle 13.

Nel pomeriggio alle 15.30 sfilata di moda organizzata dal negozio di abbigliamento Cheope di Borello e dalle 17 aperitivo in musica col dj Pelo.

Per tutta la giornata esposizione di moto e auto d’epoca curata dal Moto Club Paolo Tordi, sempre pronto al fianco della Polisportiva San Carlo, e della Lamborghini della Polizia Stradale.

La Festa dei Motori si terrà anche in caso di pioggia.