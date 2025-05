San Mauro Pascoli, niente aumenti Tari

A San Mauro Pascoli, in consiglio comunale sono stati approvati il rendiconto di gestione del 2024, le variazioni di bilancio e le tariffe Tari 2025. Il rendiconto ha certificato un risultato di amministrazione pari a 6.212.074,63 di euro, con 489,70 euro/abitante, che pone il Comune nelle prime posizioni nella provincia di Forlì-Cesena per il rapporto annuale investimenti/abitante, oltre a un avanzo per i nuovi investimenti di 1.797.938,14 di euro. Attenzione è stata riposta anche verso i fornitori dei servizi a favore del Comune con i pagamenti a 25 giorni. Il consiglio ha votato l’incremento degli stanziamenti già previsti, aggiungendo 550mila euro per le scuole dell’istituto comprensivo: 440mila euro per il nuovo polo scolastico 0-6 anni in corso di costruzione, 80mila euro per la scuola secondaria e 30mila euro per la scuola primaria, 600mila euro per la riqualificazione delle strade e dei percorsi ciclopedonali tra cui via Myricae, via La Picozza, via Rio Salto. Previsti 140mila euro per i nuovi impianti di videosorveglianza. Sono stati aggiunti 120mila euro per il progetto di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini. Nuove risorse anche per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari Acer, 73mila euro e 75mila per la manutenzione di parchi e giardini pubblici; 63.500 euro per le iniziative culturali legate al 170° anniversario della nascita del poeta Giovanni Pascoli e per gli eventi estivi previsti in piazza Mazzini; 60mila euro per la manutenzione del cimitero, 40mila per la progettazione di impianto di raffrescamento dell’edificio comunale. Il piano degli investimenti per il 2025 è di 9.390.140,92 euro. Afferma il sindaco Moris Guidi: "Il rendiconto di gestione del 2024 conferma la stabilità economico-finanziaria del Comune di San Mauro Pascoli, frutto di una gestione oculata e prudente delle risorse a fronte di elevato grado di investimenti. Con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione abbiamo voluto investire ulteriormente sui servizi ai cittadini". La Tari nel 2025 rimarrà invariata, il Comune ha recuperato 252mila euro di evasione.