San Mauro Pascoli, un Natale di eventi

Natale a San Mauro Pascoli tra luci e 50 eventi. Inizia il programma degli eventi ’San Mauro Pascoli Saluta il 2024’. Il Natale si accenderà venerdì 29 novembre con il Black Friday. Fino al 6 gennaio installazioni luminose ed eventi per bambini e famiglie con spettacoli, animazione in piazza, laboratori, tombole, concerti e musica natalizia. Previste in calendario, presentato dal sindaco Moris Guidi, dalla vice Stefania Presti e dall’assessora Lisa Maroni insieme alle associazioni sammauresi, le iniziative che si terranno in centro storico, in biblioteca, ai musei del Parco Poesia Pascoli, a Villa Torlonia Teatro, nella Casa della Musica e a San Mauro Mare. Tra i protagonisti la Banda Amici della Musica, Marina Massironi, Denis Campitelli e Azzuchef. Il programma è promosso dall’amministrazione comunale che, compresi allestimenti e luminarie in

centro e al mare, impiegherà 26.500 euro. Tra le novità di quest’anno la Casa del Natale allestita negli spazi dell’ex bar Sport in Piazza Mazzini che ospiterà eventi, iniziative, laboratori per tutte le età a cura delle associazioni del territorio. Biscotti, cucito, fumetti, riciclo creativo e tante altre attività animeranno i pomeriggi sammauresi. Tra le proposte spicca sabato 21 dicembre, alle 14.30, il laboratorio di biscotti natalizi con Azzuchef. A Villa Torlonia Teatro lunedì 23 dicembre alle 21 ritorna il tradizionale Concerto di Natale della Banda Amici della Musica. Tanti gli appuntamenti in biblioteca comunale. L’associazione Amici della Musica propone diversi appuntamenti e a Villa Torlonia l’Associazione Torre promuove una rassegna di tombole dal 7 dicembre al 6 gennaio con ’Giochi in villa’. Al Museo Casa Pascoli sabato 21 dicembre, alle 15, inaugurazione della mostra ’Cara Du. Ida Pascoli nelle lettere al fratello’ a cura del Comune di San Mauro Pascoli e dell’accademia Pascoliana. La rassegna vedrà momenti anche nel centro del paese.

Anche a San Mauro Mare sono previsti una serie di appuntamenti per grandi e piccini, al San Mauro Mare Xmas Village in piazza Cesare Battisti e domenica 24 dicembre la slitta di Babbo Natale, con i suoi elfi, consegnerà doni e dolciumi ai bambini sulla sua originale slitta. Tanti appuntamenti nella nuova sala del Palazzo del Turismo Arcobaleno tra cui un concerto di gospel domenica 15 dicembre. Per informazioni, di seguito i numeri da contattare: Urp 0541 934021, biblioteca comunale 0541 933656, Museo Multimediale Parco Poesia Pascoli 0541 936070, ufficio Cultura 0541 936040/0541 936042, Iat San Mauro Mare 0541 346392, Villa

Torlonia Teatro 370 3685093. Pagina facebook: Biblioteca San Mauro Pascoli; Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli.

Ermanno Pasolini