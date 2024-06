Strade come fiumi a San Piero in Bagno: il maltempo colpisce l’Appennino romagnolo

San Piero in Bagno, 24 giugno 2024 – Mattinata di forte maltempo nell’alta vallata del Savio e in particolare nell’abitato di San Piero in Bagno, dove si sono concentrate le precipitazioni di maggiore intensità. Le pagine dedicate alla situazione meteorologica in Emilia Romagna hanno infatti segnalato il superamento della soglia di 30 millimetri d’acqua caduti in un’ora, col periodo di punta registrato a mezzogiorno quando i pluviometri hanno registrato anche il quantitativo di 75 millimetri.

Allagamenti a San Piero in Bagno dovuti alle forti piogge e all'ostruzione di tombini e caditoie (Fermo immagine da video di Meteoroby)

Come conseguenza, in alcune aree si sono verificati allagamenti sulle strade, dovuti probabilmente all’ostruzione di tombini e caditoie in seguito al trasporto di terra e ghiaia avvenuta dalle canalette delle strade secondarie, lungo le quali l’acqua è scesa con intensità particolarmente forte. Alcune ripercussioni di sono verificate anche nella zona dell’ospedale di San Piero in Bagno, dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, impegnate per far fronte a una decina di richieste di assistenza. Gli operatori del 115, al momento non avrebbero comunque rilevato situazioni particolarmente critiche per l’incolumità della comunità. Nessuna persona è rimasta ferita.

Situazione invece sotto controllo nella vicina Bagno di Romagna, dove al momento non sono state registrate situazioni emergenziali. Il pericolo non è in ogni caso ancora passato, visto che l’allerta meteo permane anche per le prossime ore, allungandosi pure alla giornata di domani, 25 giugno.