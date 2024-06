Temporali forti in Emilia Romagna: è ancora allerta meteo

Bologna, 24 giugno 2024 – Come annunciato, oggi è giornata di piogge un po’ in tutta la regione. Le previsioni meteo parlano di maltempo almeno fino a mercoledì. Il cambio di circolazione (dalle polveri sahariane ai temporali) è avvenuto ieri, domenica 23 giugno. Da stamattina si sono registrati rovesci e temporali sul crinale romagnolo (con strade come fiumi) e medio alto Appennino emiliano e buona parte del parmense: sono in spostamento con direzione nord ovest.

Il maltempo (che oggi ha fermato i treni nel Ravennate), dunque, proseguirà anche per la giornata di domani in Emilia Romagna con Arpae che ha diramato una nuova allerta meteo per temporali.

L'allerta meteo in Emilia Romagna: ancora pioggia in regione

Allerta meteo arancione e gialla: dove

La nuova allerta meteo arancione riguarda le piene dei fiumi nelle province di Bologna e Ravenna. Mentre l’allerta gialla riguarda le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; le frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; i temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Per la giornata di martedì 25 giugno – recita il bollettino di Arpae – sono previsti temporali organizzati, localmente anche di forte intensità con possibili danni ed effetti associati. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, prossimi alle soglie 2 nei bacini del settore centrale della regione”.

Randi: “Temporali prima in appennino e poi in pianura”

Un ‘uovo’ colmo di aria fredda è arrivato sulle nostre zone, spiega il presidente Ampro Pierluigi Randi. “Sarà piuttosto pigro poiché isolato dalle correnti occidentali - dice Randi – delle medie latitudini che lo hanno generato, e impiegherà fino a mercoledì per trasferirsi sul medio-alto Adriatico. Nel frattempo sgancerà rovesci e temporali intermittenti, principalmente sulla catena appenninica, ma quando comincerà, con calma, a risalire leggermente verso Nord-Est, anche sulle zone di pianura e costiere, ma qui con accumuli meno rilevanti se non in forma molto localizzata. Più a tiro il comparto appenninico e pedeappenninico emiliano e della Romagna occidentale, meno le altre aree, almeno così dovrebbe essere se l'evoluzione prospettata sarà corretta".

L'aria fredda in spostamento che dà luogo a precipitazioni e temporali

Previsioni meteo martedì 25 giugno

I meteorologi di Arpae hanno previsto per domani “precipitazioni irregolari a carattere di rovescio o temporale, più frequenti durante le ore pomeridiane. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi nel corso della sera-notte. Temperature minime in lieve aumento con valori attorno a 17-20 gradi. Massime pressoché stazionarie con valori attorno a 20-21 gradi ad ovest e 24-25 gradi lungo la costa”.

Previsioni meteo mercoledì 26 giugno

Mercoledì 26 giugno ci saranno “annuvolamenti localmente consistenti che potranno dar luogo a brevi rovesci o temporali. Temperature minime senza variazioni significative”.

Tendenza meteo tra giovedì 27 a domenica 30 giugno

Tra giovedì e domenica “la temporanea rimonta di un campo di alta pressione manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile nei prossimi giorni sulla nostra regione. Cielo quindi generalmente poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella giornata di sabato. Non sono previste precipitazioni significative. Temperature in lieve graduale aumento con massime attorno ai 30 gradi a termine periodo”.

