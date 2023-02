Savignano, auto prende fuoco sulla neve

Forte nevicata nei nove comuni della Valle del Rubicone, dal metro di altezza sul crinale appenninico a Sogliano al Rubicone ai 10 centimetri di San Mauro Pascoli. A Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, che fanno parte dello stesso Istituto comprensivo, ieri tutte le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse. A Sogliano al Rubicone in centro la neve è arrivata al mezzo metro di altezza, mentre nella parte più alta del vasto territorio comunale la coltre bianca ha raggiunto il metro di altezza. A Borghi 40 centimetri nel capoluogo salito fino a mezzo metro a San Giovanni in Galilea il colle storico più alto del territorio comunale. A Roncofreddo 40 centimetri nel capoluogo e 50 centimetri nelle frazioni di Montecodruzzo, Diolaguardia e Monteleone. Scuole chiuse anche a Montiano, dove la neve ha raggiunto i 20 centimetri in paese e i 30 nella frazione di Montenovo.

Discorso diverso invece per gli altri cinque comuni della collina e della pianura dove ieri le scuole sono rimaste aperte. A Savignano un’auto ha preso fuoco dopo un’incidente stradale: i vigili del fuoco hanno provveduto a domare la fiamme. Nessuna conseguenza per il conducente. Interventi anche per rimuovere le piante in mezzo alla strada. A Longiano è caduta neve fra i 20 e i 30 centimetri e, come ci ha detto il sindaco Mauro Graziano, già alle 3.30 i mezzi spazzaneve erano già in funzione come quelli spargisale. Mezzi in funzione anche a Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo e Gambettola che hanno provveduto a liberare all’inizio le strade principali e in primis la via Emilia visto che da poco tempo è diventata di proprietà del comune di Savignano sul Rubicone e poi quelle secondarie, anche per soddisfare le decine di telefonate arrivate in ogni Comune. C’è stato un albero caduto sotto il peso della neve a Borghi in via Medrina e nei vari comuni diversi rami. Poi auto e camion finiti di traverso sulle strade nelle prime ore del mattino quando la neve stava ancora cadendo copiosa. Poi piano piano ha smesso di nevicare e prima di mezzogiorno ha fatto capolino il sole. Per i prossimi giorni, compresa quasi tutta la prossima settimana le temperature dovrebbero alzarsi di una decina di gradi e il sole farla da padrone. Adesso il problema è il possibile ghiaccio di notte e per questo tutti i sindaci hanno lanciato un appello a coloro che sono costretti a uscire, di prestare la massima attenzione.

Ermanno Pasolini