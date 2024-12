Savignano, in programma opere per quattro milioni

Oltre 4 milioni e 500mila euro di lavori pubblici, di cui 700mila destinati alla manutenzione delle strade comunali; il mantenimento di tutti i livelli di welfare, con oltre 80mila euro per implementare l’assistenza domiciliare agli anziani e altri 24mila per i progetti di Auser; l’attivazione del servizio dello ’spazzino volante’ dal 1° gennaio, sei giorni a settimana. In cantiere opere strutturali per la città e un dato sopra tutti: un indebitamento pro capite tra i più bassi, che si attesta sui 23.59 euro, dato peraltro in costante discesa. Sono alcuni dei numeri e relativi progetti del primo bilancio di previsione della giunta Dellapasqua di Savignano, approvato a maggioranza, 10 voti favorevoli e 6 contrari, dal consiglio comunale.

Le entrate tributarie registrate sono 3.579.000 euro di previsione gettito Imu e 1.235.000 da addizionale comunale Irpef. Dal recupero dell’evasione fiscale sono stimate entrate per 387mila euro cui si aggiungono 25mila euro di recupero Tari e 532mila euro di altre imposte. La spesa corrente è di 10.029.677 euro, quella per il personale 1.672.300 euro e le spese in conto capitale sono di 2.612.140. Le opere pubbliche per il 2025 lasceranno il segno nello sviluppo di Savignano.

Tra questi la realizzazione di una sezione di nido nella scuola dell’infanzia paritaria Vittorio Emanuele II con una spesa di 1.200.000 euro, finanziati in gran parte da fondi Pnrr, destinati alla realizzazione di 30 nuovi posti con la dotazione di posti di asilo nido per Savignano che salirà a 130. Per la sistemazione delle strade previsti 1 milione e 300mila euro e la piscina all’aperto in area Seven, per 2.090.916 euro. Poi il primo lotto di lavori del parco di Valle Ferrovia per 1.050.000 euro, i percorsi protetti su via Rauto e via Cappona Rurale 292.652 euro da Pnrr, l’attivazione del semaforo sulla via Emilia in corrispondenza con la scuola media, i lavori di efficientamento energetico delle scuole Gallo Cristallo e Freccia Azzurra.

La primavera del 2025 vedrà l’attivazione del Cau presso la Casa della salute del Rubicone al Santa Colomba. "Un bilancio sano – ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua –, che contiene al suo interno i semi di progettualità importanti come la sezione di asilo nido al Vittorio Emanuele II, la futura piscina all’aperto, l’accordo per la gestione del Cinema Teatro Moderno per citare i principali. C’è il momento della semina e quello del raccolto. Il 2025 sarà un anno di semina, i frutti li raccoglieremo nel 2026 e nel 2027".

Ermanno Pasolini