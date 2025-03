"Savignano non è sicura, che ne è delle telecamere?"

Kitty Montemaggi, consigliera comunale di minoranza e coordinatrice di Fratelli d’Italia a Savignano sul Rubicone, interviene sul problema sicurezza e dice: "A Savignano l’insicurezza è diventata la norma: furti nelle case, scippi, auto vandalizzate. Le donne evitano di uscire sole la sera, i cittadini hanno paura persino di portare il cane a passeggio dopo il tramonto. E ora, una rapina a mano armata in pieno centro: un segnale gravissimo del degrado crescente". Kitty Montemaggi denuncia l’assenza di una strategia per la sicurezza da parte della giunta Dellapasqua e continua: "La città è fuori controllo e la giunta resta immobile. Quali misure sono state adottate? C’erano 27 telecamere pubbliche, ma funzionavano male. L’ex giunta Giovannini aveva annunciato 100mila euro per nuove telecamere: sono state installate? Funzionano? Nessuno sa rispondere".

Montemaggi evidenzia poi un aspetto cruciale: "Le indagini sulla rapina stanno procedendo grazie alle telecamere di privati cittadini e commercianti. Questo dimostra il fallimento della giunta: la sicurezza è affidata all’iniziativa dei singoli, mentre il Comune resta a guardare". E aggiunge: "Penso alla commessa che si è trovata faccia a faccia con un criminale armato. Era sola. Chi tutela le donne che lavorano di sera? Noi siamo più esposte a questi pericoli, ma la giunta sembra non preoccuparsene". La consigliera Kitty Montemaggi denuncia inoltre l’assenza di un vero piano per la città: "Si vantano dell’apertura di un chiosco, ma non basta un bar per risolvere il problema della criminalità. La biblioteca ha riaperto dopo anni solo grazie ai solleciti dell’opposizione. Il parco Valle Ferrovia? Ancora oggi non sappiamo come verrà gestito. La piscina scoperta? Un progetto che impegnerà economicamente il Comune per tutto il mandato. E il pronto soccorso? Il Cau promesso per il 2024 è sparito nel nulla. Questa giunta si riempie la bocca di risultati, ma la realtà è che la città è più insicura che mai. I cittadini si sentono abbandonati. Noi di Fratelli d’Italia non ci fermeremo: continueremo a denunciare questo fallimento amministrativo e a pretendere soluzioni. Savignano merita sicurezza, non il far west".

Ermanno Pasolini