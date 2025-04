Savignano, venerdì il Gran Premio Liberazione

Venerdì 25 aprile la Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica organizza il Gran Premio Liberazione giunto alla 48esima edizione che ricorda Francesco Bernabini nel 26° memorial e Antonio Baldacci nel 18° memorial, con gare ciclistiche a Savignano sul Rubicone riservate alle categorie Esordienti 1° anno, Esordienti 2° anno, prove valide per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Forlì-Cesena, e Allievi. La manifestazione prenderà il via dalle 14 sul circuito cittadino che comprende la salita del colle di Castelvecchio.

L’albo d’oro della manifestazione vede la vittoria nel 1986 niente di meno che di Marco Pantani, giovane allievo in forza al gruppo Ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico.

Lo scorso anno salirono sul podio più alto: per gli Esordienti 1° anno Sergio Pellegrino della Sc Ceretolese 1969, per il 2° Edoardo Sartori della Us Forti e Liberi e per il 3° Tommaso Tassinari del Pedale Azzurro Ravennate.

Fra gli Allievi l’anno scorso giunse secondo il Luca Fabbri della Fiumicinese Fait Adritica che poi vinse il titolo di Campione Regionale Emiliano Romagnolo della categoria, quest’anno passato alla categoria Juniores nella squadra toscana Vangi.

