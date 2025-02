Savio, pulizia a costo zero. In cambio delle riprese

Pulizia del fiume gratuita. A patto che a riprendere le operazioni ci siano le telecamere di D-Max. Ieri nella zona del Ponte Nuovo sono iniziate una serie di operazioni di pulizia del fiume Savio, che proseguiranno anche durante la giornata di oggi e procedono sotto il costante occhio delle telecamere. L’operazione non è sfuggita ai tanti cesenati che, incuriositi dall’insolita procedura, si sono fermati a osservare la scena. Non si tratta di uno spot architettato da Palazzo Albornoz (come inizialmente ipotizzato da qualcuno sui social network), quanto piuttosto di una proposta commerciale ricevuta da un’azienda del territorio. Nello specifico, come si legge nella determinazione 189 di quest’anno firmata dagli uffici comunali, "a seguito delle forti piogge del 9-10 dicembre 2024, che hanno causato l’innalzamento dei livelli del fiume Savio fino alla soglia 2, si sono verificati dei depositi di detriti legnosi e tronchi in corrispondenza delle arcate del Ponte Nuovo". In seguito a un sopralluogo effettuato dagli operatori del Servizio Tecnico di Bacino della Regione e dai colleghi del Comune di Cesena, si è stabilita la necessità di intervenire con urgenza per provvedere alla rimozione. La spesa quantificata per l’intervento è stata di 10.000 euro più iva, per un totale di 12.200 euro. Il Comune ha affidato i lavori alla ditta 3B Autotrasporti di Bucci Ezio & Figli di Mercato Saraceno, che a quel punto ha messo sul tavolo una proposta, quella di poter eseguire i lavori gratuitamente a patto che l’intervento venga ripreso dalle telecamere di D-Max che poi in autunno trasmetterà il filmato nell’ambito del programma ‘Undercut’. Dunque il Comune verserà all’azienda i 12.200 euro che poi li restituirà nell’ottica dell’accordo di sponsorizzazione. Una procedura analoga è già stata adottata in altri casi, per interventi simili, anche nel territorio di Mercato Saraceno.

Luca Ravaglia