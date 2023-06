Schianto, un uomo sbalzato dal furgone: è gravissimo

E’ stato sbalzato fuori dal furgone dopo l’impatto con altri due veicoli ed è finito sull’asfalto. Nello scontro avvenuto tra un’auto e due furgoni che viaggiavano in direzione Rimini, ieri pomeriggio sulla Secante all’altezza dell’uscita di Ponte Pietra, ad avere la peggio è stato il passeggero del mezzo che si trovava davanti. L’uomo, che pare non indossasse le cinture di sicurezza, è stato sbalzato fuori dal furgone e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso con codice rosso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale, il personale del 118 e l’Anas. Dai primi accertamenti sembra che l’incidente sia avvenuto a causa di un sorpasso azzardato e del cambio di corsia improvviso di un mezzo. Nel sinistro sono rimaste ferite in maniera non grave altre 4 persone. La Secante è stata temporaneamente chiusa al traffico.