‘Sciroppo di teatro’ al via con ‘I musicanti di Brema’

Al teatro comunale di Cesenatico torna "Sciroppo di Teatro", la rassegna dedicata a famiglie con bambini e ragazzi. Il primo spettacolo con le fiabe è in calendario oggi con "I musicanti di Brema" che andrà in scena a partire dalle 16. Lo spettacolo è indicato per bambini dai 3 ai 7 anni ed i biglietti sono in prevendita su vivaticket. In questa storia ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente, alto, bello, grasso, o se abbia la testa dura come un sasso, stanco o agitato, peloso o pelato, se sia perfetto o se abbia qualche difetto. Tutto si basa sul fatto che, se stanno in compagnia, gli animali come le note fanno una melodia. I protagonisti dello spettacolo prodotto da "Teatro Perdavvero", sono Marco Cantori e Diego Gavioli per musiche e canzoni, e Nives Storci per gli oggetti di scena. Sciroppo di Teatro è un progetto di welfare culturale che si pone come obiettivo la promozione del teatro come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. Ha una particolare attenzione al sostegno di nuclei familiari a rischio di marginalità educativa, attraverso l’invito a partecipare a spettacoli teatrali per famiglie. Quest’anno l’iniziativa coinvolge 28 comuni tra cui Cesenatico che ospiterà tre spettacoli. Gli spettacoli, tutti in collaborazione con Ater Fondazione, proseguiranno a Cesenatico il 2 febbraio con Sonata per Tubi e il 23 febbraio con il Sogno di Tartaruga, sempre alle 16. La biglietteria aprirà alle 15. I biglietti costano 6 euro (5 il ridotto); chi si presenta in biglietteria con il voucher Sciroppo di Teatro deve presentarsi in biglietteria almeno 20 minuti prima.

Giacomo Mascellani