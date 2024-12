Scontro frontale in via Rigossa: 56enne estratto dalle lamiere

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Rigossa, la strada nelle campagne di Gatteo da molti percorsa per raggiungere il centro commerciale di Savignano Mare. L’uomo, residente a Cesenatico, stava transitando con un furgone in direzione da monte a mare, quando improvvisamente si è scontrato con un’autovettura proveniente in senso opposto, guidata da una ragazza di 22 anni residente a Cesena, che molto probabilmente ha commesso un errore di distrazione, tant’è che ha completamente invaso la direzione di marcia del furgone. Lo schianto è stato frontale e tremendo. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Gatteo, supportata da una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Cesenatico, per chiudere temporaneamente la strada e consentire al 118 di intervenire in sicurezza. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco, chiamata per liberare il 56enne incastrato fra le lamiere del mezzo da lavoro. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, soprattutto per le profonde ferite ad una gamba che era veramente mal messa e presentava una seria emorragia. Trasportato con l’eliambulanza al Bufalini, è in prognosi riservata e i medici stanno facendo di tutto per salvarlo. La giovane di 22 anni è praticamente illesa, ma è stata anche lei trasportata al Bufalini, in quanto si trovava in un profondo stato di choc. All’alcol test non è risultata positiva e pare non abbia assuno sostanze tossiche.

Giacomo Mascellani