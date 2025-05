’Scoop-Cooperando si impara’, menzione per il Garibaldi-Da Vinci

La classe 4^ E-Cat dell’Istituto Garibaldi-Da Vinci di Cesena ha ricevuto una menzione speciale durante l’evento finale di Scoop - Cooperando si impara, che si è tenuto ieri a Bologna presso il Tecnopolo Dama. Il progetto Scoop consiste in un percorso di educazione cooperativa per le scuole secondarie di secondo grado promosso da Confcooperative Emilia Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna, il supporto di Confcooperative Romagna e l’organizzazione e gestione della cooperativa LibrAzione di Faenza. In questa edizione appena conclusa sono stati coinvolti oltre 500 studenti, suddivisi in 26 classi di 15 scuole secondarie di secondo grado presenti in regione. Per la provincia di Forlì-Cesena erano presenti 45 studenti delle classi quarte e quinte degli istituti Macrelli e Garibaldi-Da Vinci, entrambi di Cesena.

Il percorso prevede la realizzazione di un’idea di impresa cooperativa da presentare durante l’evento finale. Gli studenti e le studentesse della 4 E del Garibaldi-Da Vinci hanno presentato il progetto per la realizzazione di un’impresa cooperativa, Modulab, che si occupa di progettazione, produzione e consegna di case modulari ecologiche e autosufficienti.