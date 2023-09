Scopri il borgo di Pagno con spettacolo e rinfresco

Domani pomeriggio alle 17 andrà in scena nel suggestivo ’palcoscenico’ dell’aia di una delle case del piccolo borgo di Pagno, situato lungo la strada che da Sarsina porta anche a Sant’Agata Feltria, Tomba, Pagno, Monteriolo, Tavolicci di Verghereto una suggestiva e particolare manifestazione. La singolare e coinvolgente location dello spettacolo è a ’Le Case’, che si trova proprio dietro al locale oratorio di Pagno, risalente al 1650.

Dice Enrico Gentili di Altrove Teatro: "Il 3 settembre è anche il giorno in cui si tiene la festa all’oratorio. In quella occasione tanti degli ex abitanti della frazione si ritrovano (foto) per la messa e per la processione, che si terranno prima dello spettacolo. Il curioso nome di Pagno potrebbe derivare dal ’panu’ dal latino gonfiore, rialzo, visto che il borgo si trova rialzato rispetto al territorio circostante, ma ’panus’ è anche il nome della stoppia o spiga di miglio, che parrebbe fare riferimento alle colture della zona. Magari lo scopriremo proprio durante lo spettacolo". Aggiunge poi lo stesso Gentili: "Dopo la rappresentazione, gli abitanti organizzeranno un rinfresco, su prenotazione, con piadina, affettati, formaggi, ciambella, acqua e vino, al costo di 8 euro a testa. In questa occasione è prevista una lodevole quanto interessante iniziativa, vale a dire una piccola asta che avrà per protagonisti i libri che sono stati salvati dall’alluvione del maggio scorso, che ha colpito anche Cesena. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuovi libri da donare alle ’Casine di lettura’ o alle piccole biblioteche della Romagna. E’ vivamente consigliata la prenotazione per gestire nel miglior modo possibile lo spettacolo e il seguente rinfresco". Un appuntamento da non mancare per le sue intrinseche caratteristiche di convivialità e unione

gi. mo.