Scrutatori, ultimi giorni per candidarsi

I cittadini iscritti all’Albo degli Scrutatori possono comunicare alla Commissione elettorale comunale la loro disponibilità ad essere designati quali scrutatori. Per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno 2024, la comunicazione deve essere inviata entro martedì 14 maggio. Coloro che dichiarano di essere disoccupati e con una età inferiore a 25 anni. avranno priorità al momento della designazione. Per potersi candidare è necessario compilare, firmare ed inviare, accompagnata da fotocopia di un documento di identità, la modulistica sul sito del Comune di Cesenatico o richiesta al numero 0547 79263. informazioni allo 0547 79263. L’istanza può essere presentata direttamente all’Ufficio Elettorale situato al numero 1 di via Saffi, vicinissimo al porto canale, aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 a mezzogiorno, e nella giornata di martedì nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. È possibile comunicare la propria disponibilità, trasmettendo il modulo compilato per posta elettronica, scrivendo una mail a elettorale@comune.cesenatico.fc.it, oppure inviando una pec all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it. Le persone interessate possono avere informazioni in municipio e la presentazione della domanda è gratuita.

g.m.