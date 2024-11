Seconda sconfitta per l’Under 18

Seconda sconfitta in campionato dell’Under 18, nella Capitale, contro la Roma. Questi i risultati delle giovanili bianconere maturati nel weekend. L’Under 18 è stata, appunto, battuta dalla Roma in trasferta 2-0. La squadra era così schierata in campo: Gianfanti, Antoniacci, Ridolfi (1’st Brisku, 27’ st Omokaro), Zamagni, Bertaccini, Greco, Biguzzi, Gori (11’st Gabriele), Galvagno (17’st Okolo), Berti (17’st Sanaj), Lantignotti. All: Lantignotti. Marcatori: 45’pt Belmonte (R), 9’st Morucci (R). La classifica: Cesena 27*, Torino 26, Roma 23*, Inter 21*, Genoa 21*, Parma 19, Atalanta 17, Empoli 17, Sassuolo 15*, Lecce 15, Cagliari 14*, Lazio 14*, Bologna 13, Monza 9**, Hellas Verona 9*, Fiorentina 7*, Sampdoria 7, Milan 6* (*una gara in meno/**due gare in meno).

L’Under 17 ha, invece, pareggiato 0-0 a La Spezia. Così in campo: Apuzzo, Zaghini, Marini, Giunchi, Giometti, Casadei T., Cenerelli (27’st Pezzi), Casadei E. (40’st Cimatti), Moretti (27’st Ricci), Frisoni (40’st Poletti), Da Rugna (11’st Scapoli). All: Tamburini. La classifica: Genoa 21*, Juventus 20**, Cesena 18, Torino 16**, Parma 16*, Sampdoria 10*, Sassuolo 12**, Bologna 12, Modena 10*, Pisa 10*, Carrarese 9**, Spezia 8*, Reggiana 4* (* una gara in meno/ ** due gare in meno).

Non ha giocato l’Under 16, questa la classifica: Parma 20, Bologna 17*, Juventus 17*, Torino 14*, Modena 14, Genoa 13, Pisa 12*, Reggiana 10*, Spezia 9*, Cesena 8*, Sassuolo 7*, Carrarese 4*, Sampdoria 2 (*una gara in meno).

Sosta anche per l’Under 15, questa la classifica: Juventus 22*, Parma 18, Modena 17, Bologna 16*, Genoa 14 Sassuolo 13*, Torino 13*, Cesena 12*, Pisa 11*, Spezia 10*, Sampdoria 5, Reggiana 1*, Carrarese 1* (* una gara in meno).

L’Under 14 ha perso il confronto con il Bologna in trasferta: 4-3. In campo i bianconeri erano così schierati: Lanzetti, Raspadori, Montalti, Cola, Mazzini, Mattei, Guidotti (24’st kadiu), Gallo (2’st Landi), Boga, Succi, Vicchi (11’st Tumminelli). All: Serafini. Marcatori: 5’pt Succi (C), 16’pt Boga (C) rig., 27’pt Guidotti (C), 15’st De Ninno (B) rig., 18’st Silipo (B), 29’st Boufera, 35’st Tatani (B). La classifica: Parma 19, Spal 16, Cesena 14, Modena 12, Sassuolo 10, Bologna 10, Rimini 9, Reggiana 8, San Marino e Carpi 1. Infine la formazione Under 13, pure sconfitta. Bologna-Cesena è finita 3-1 (1’ tempo 0-1 /2’ tempo 1-0/3’ tempo 1-0/4’ tempo 2-0). In campo il Cesena era schierato così: Nunziatini, Placucci, Ferroni, Alpi, Bellini, Callisti, Celli, Salvatori, Santarelli. Nel secondo tempo sono entrati: Guzzon, Gentili, Gentilini, Palazzo, Vandi, Bertaccini, Diallo, Bajrami, Bacchiocchi. All: Confalone. Marcatori: 7’pt Celli (C), 8’st Magri (B), 15’tt Cangini (B), 2’ e 13’ qt Diaw (B).