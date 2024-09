Sei anni di comando Annunziata: 430 arresti

"Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi anni a Cesenatico, ora mi trasferisco ad Ancona per un incarico importante, ma la Romagna e la sua gente mi rimarranno sempre nel cuore, tant’è che continuerò a frequentarli". Con queste parole il comandante Flavio Annunziata della compagnia carabinieri di Cesenatico, ha salutato la stampa e la città, dove per sei anni è stato a capo di una realtà importante dove operano 105 carabinieri distribuiti sulla costa e nella Valle del Rubicone, che diventano 140 in estate. Non senza emozioni, l’ufficiale ha tratto un bilancio in cui il lato umano ha un significato maiuscolo: "A Cesenatico sono stato molto bene, abbiamo lavorato tanto e questa esperienza mi ha consentito di conoscere una realtà bellissima come la Romagna. Qui ho trovato donne e uomini con un grande senso di cittadinanza, che sono state anche le nostre sentinelle, su un territorio molto vasto, dove la Compagnia ha impiegato quotidianamente 15 pattuglie". La protezione delle persone più fragili è stato uno dei fronti su cui il comandante si è impegnato a fondo: "Tutti i giorni abbiamo lavorato su casi di violenze di genere – prosegue Annunziata –, per contrastare gli atti persecutori e prevenire episodi di violenze, mettendo al primo posto le vittime. Fra i progetti di cui sono più fiero c’è la Stanza Rosa, che sarà un luogo dove le donne potranno trovare un ambiente ideale e carabinieri formati per aiutarli; se non vi saranno contrattempi verrà inaugurata in ottobre". Proprio un caso di violenza, quello del marocchino clandestino nei confronti di una donna di 60 anni residente a Gatteo a Mare avvenuto l’11 febbraio 2022, è forse il maggior successo di Annunziata, il quale è riuscito ad identificare il colpevole e ad arrestarlo in provincia di Verona, facendo indagini di altissimo livello che hanno portato ad inchiodare l’aggressore anche con la ricerca sul dna, sino alla sua condanna a quattro anni e mezzo di carcere. Le truffe agli anziani sono una piaga sulla quale i carabinieri hanno fatto molto, incastrando dei malviventi seriali e facendo anche tanta prevenzione, che ha dato dei buoni risultati: "Per una serie di motivi abbiamo avuto molte segnalazioni nella zona di Gambettola, dove in una ventina di casi i pensionati hanno risposto ai truffatori che il loro figlio non aveva avuto alcun incidente e che i carabinieri non richiedono denaro". Il maggiore Flavio Annunziata in sei anni a Cesenatico e nella Valle del Rubicone ha eseguito 430 arresti e 5.300 denunce a piede libero. A partire da lunedì 9 settembre sarà ufficialmente il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Ancona capoluogo, che è competente per Ancona, Falconara Marittima e parte del Conero.

Giacomo Mascellani