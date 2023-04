Selen diventa testimonial per l’Istituto Giglio

di Giacomo Mascellani

Un imprenditore di Cesenatico ha ingaggiato Selen come testimonial. In attesa di una chiamata dall’Isola dei Famosi (nei giorni scorsi è andata a rinnovare il passaporto quando ha saputo di essere tra le papabili protagoniste), l’attrice Luce Caponegro in arte Selen, conosciuta soprattutto per il suo passato di star del porno, veste i panni della influencer. Per lei si tratta di una novità che non era affatto prevista: "Ho sempre snobbato le potenzialità della rete - ci ha confidato - , ma dopo tante richieste, ho deciso di cedere anch’io al richiamo dei social e di cominciare una nuova attività. Malgrado io sia negata per le nuove tecnologie e non faccia nulla per nasconderlo, nelle mie pagine Facebook ed Instagram mi sono ritrovata centinaia di migliaia di follower e così ho deciso di mettermi in gioco anch’io".

Selen in passato è stata attrice protagonista di molti film hard di successo, ma con il passare del tempo ha deciso di cambiare vita, desiderosa di far valere le sue doti di attrice e la notorietà del personaggio, per impegnarsi in tv e in altre attività. Con l’apertura ai social e alla possibilità di fare da testimonial, le proposte sono subito arrivate numerose ed il primo a convincere Selen nei giorni scorsi è stato il cesenaticense Alessandro Cappeletti, con il quale l’attrice ha firmato il suo primo contratto da influencer nella sede cesenate dell’Istituto Giglio, il noto centro di riferimento in Romagna per il benessere dei capelli.

Luce Caponegro spiega così questa scelta: "Sono anni che mi occupo di tricologia e, dopo aver conosciuto a Cesenatico Alessandro Cappelletti, a cui mi ero rivolta per un controllo sulla mia cute, mi sono subito resa conto che assieme avremmo potuto creare qualcosa di interessante. Per questo ho accettato la sua proposta, diventando per un anno brand ambassador del suo marchio".

Cappelletti punta su Selen per lanciare ulteriormente la sua azienda: "Sono convinto che Luce sia il volto giusto per promuovere la mia attività, anche perchè ha effettuato per vent’anni studi sul benessere, la bellezza e la risoluzione di problemi estetici, che la rendono un testimonial ideale". Selen nel frattempo attende trepidante una chiamata dall’Honduras, dopo che il suo provino con Celeste Laudisio, l’uomo dei casting del programma televisivo Isola dei Famosi, l’ha collocata tra le ’riserve’ del reality a Caos Cochinos, nel caso in cui ci fossero defezioni nel corso del programma. Eventualità tutt’altro che remota visto che già nelle precedenti 16 edizioni sono stati diversi gli abbandoni. Senza considerare l’incognita squalifiche.