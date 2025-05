"Non ci si vuole più impegnare"

Louise Bennett dice che ci sono meno matrimoni perché sono cambiate le aspettative della società. "È cambiato il ruolo della donna nella società e il modo di vivere la religione. Anche chi convive al giorno d’oggi è tutelato dalla legge come chi è sposato e questo non aiuta la crescita dei matrimoni. Ci sono poi così tante separazioni, che i giovani forse non si sentono motivati a prendere quell’impegno o ad affrontare il costo economico di un matrimonio. I social poi ti portano a una scelta infinita di conoscenze e tanti giovani credo che siano meno disposti a intraprendere e affrontare un impegno di vita con una sola persona. Sono cambiate la cultura e la società".