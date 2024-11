Sempre sul podio. Romagna Team al top

Tante soddisfazioni per la ginnastica artistica cesenate, che nel fine settimana appena trascorso ha vissuto un ruolo da protagonista ai campionati italiani individuali maschili, che si sono svolti a Fermo. "I nostri atleti – commenta Roberto Germani – tecnico del Gymnastic Romagna Team – hanno raccolto importanti riconoscimenti per il duro lavoro svolto, abbinato al loro ormai indiscutibile talento. Roberto Marzocchi ha vinto il titolo agli anelli, piazzandosi anche al secondo posto alla sbarra. Una sbavatura durante le qualificazioni lo ha tenuto fuori dalla finale al cavallo con maniglie, ma il bilancio complessivo è stato eccellente per un ragazzo in costante crescita". Lo stesso discorso vale per Gabriele Tisselli, protagonista assoluto alla sbarra, specialità che lo ha visto vittorioso appunto davanti al compagno di squadra Marzocchi. "Merita un encomio particolare – prosegue Germani – anche perché a causa degli infortuni non era mai riuscito a mettersi alla prova nelle finali individuali. Questa volta ce l’ha fatta ed ecco che è arrivato il gradino più alto del podio. Nella sbarra la vittoria è arrivata con ampio margine, a suggellare un esercizio di livello internazionale. Le sue qualità sono già state notate, visto che è finito nel radar del direttore tecnico della nazionale".

Samuel Pompinetti è arrivato invece terzo al cavallo con maniglie: "Ha centrato il suo primo podio nazionale, a dimostrazione del fatto che la direzione è ampiamente quella giusta. Bene, ha compiuto un buon esercizio al culmine di una intelligente strategia di gara".

Beffa invece per Andrea Dotti, che ha chiuso la finale alle parallele al quinto posto, a tre decimi di distanza dal vincitore: "Aveva eseguito l’esercizio migliore e si sarebbe preso certamente la medaglia più prestigiosa, se solo in uscita non avesse compiuto un passo di troppo. E’ arrivato quinto anche alla sbarra, con un’altra prova decisamente convincente. Mi dispiace per lui, avrebbe meritato di più , anche per festeggiare la laurea in ingegneria informatica recentemente conseguita. Eccelle sia nello sport che negli studi, tanto da essersi meritato anche i complimenti personali del rettore". Tra gli juniores invece è arrivata la buona prova di Carlo Adamo, giovane promessa cesenate, classificatosi nono al concorso generale con prove particolarmente convincenti al corpo libero, alla sbarra e al cavallo. In ambito femminile infine Lia Serra, atleta classe 2011 della ‘Renato Sera’, si è aggiudicata l’accesso alla finale nazionale alle parallele in programma il 7 dicembre sempre a Fermo. A lei si aggiungeranno le già qualificate Vittoria Ferrarini ed Elisa Agosti.

Luca Ravaglia