Sequestrati in un anno 13,5 chili di stupefacenti

La polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, che opera nei comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone, ha presentato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2024. Il conferimento della funzione all’Unione consente un servizio 365 giorni all’anno, festivi compresi, dalle 7 alle 19 e alcune decine di servizi extra ordinari in orario serale o notturno.

L’anno scorso la polizia locale ha fermato e controllato 30mila conducenti. Sono stati rilevati 148 incidenti stradali, di cui 54 con feriti e nessuno con esiti mortali. Inoltre, sono state ritirate 56 patenti e sequestrati 275 veicoli. La presenza sul territorio è stata costante anche durante eventi sportivi, con 30 manifestazioni presidiate.

Ha svolto 93 ispezioni in pubblici esercizi e attività commerciali. Ha presidiato 180 mercati ordinari, straordinari e stagionali, 16 fiere e altri eventi pubblici. Di rilievo anche le 1.685 operazioni di accertamenti anagrafici, convivenze e notifiche. Gli interventi per assistenza sanitaria obbligatoria, Aso e trattamenti sanitari obbligatori, Tso, sono stati 14.

L’attività di polizia giudiziaria ha prodotto 114 comunicazioni di notizie di reato. Di queste, 34 sono relative a reati stradali, 28 per reati di spaccio di stupefacenti, 14 contro il patrimonio e 6 contro pubblici ufficiali. Sono state arrestate tre persone e denunciate alla Procura della Repubblica 115 persone, tra cui 27 minorenni. Inoltre, sono stati sequestrati 33 corpi di reato, tra cui 13,5 kg di sostanze stupefacenti, e sono stati recuperati 8 veicoli rubati.

Importante anche l’azione sul fronte ambientale: sono stati emessi 17 verbali per scorretto conferimento di rifiuti urbani e 8 denunce per reati ambientali. È stato inoltre sequestrato un immobile per illecita gestione di rifiuti speciali.

L’organico della polizia locale al 31 dicembre conta 21 unità, tra personale operativo e amministrativo, supportato da 9 autoveicoli e 2 motoveicoli. "Nel 2024 una delle attività su cui il comando ha puntato riguarda il contrasto agli illeciti ambientali ed abbiamo intensificato il controllo su strada – spiega il comandante Alessandro Scarpellini – . Sono stati fermati e controllati 56 autocarri che trasportavano rifiuti. In 4 casi è stata contestata la mancanza del formulario di identificazione con sanzione amministrativa; in 3 casi si è proceduto al sequestro dell’automezzo ed alla denuncia del trasportatore, in quanto abusivo. Sono state altresì contestate 22 violazioni al Codice della strada, 8 delle quali per sovraccarico".

Congratulazioni al comandante e agli agenti sono arrivate da Tania Bocchini, presidente dell’Unione Rubicone e Mare e da Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo e delegata alla Polizia Locale.