Serata di jazz ’divino’ con il trio di Mario Rosini

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz romagnolo. Stasera alle 22 si esibirà dal vivo il trio di Mario Rosini per un evento della rassegna Divino in Jazz in collaborazione con la casa vinicola I Filarini di Cesena. Mario Rosini, pianista e cantante di talento, nella sua lunga carriera ha collaborato tra gli altri con Mia Martini, Rossana Casale, Irene Grandi, Tosca e Sara Jane Morris. Secondo classificato a Sanremo 2004 e sempre secondo classificato alla finalissima di The Voice Senior, sbarca a Cesenatico per proporre un ricco repertorio jazzistico. Al suo fianco suoneranno Marcello Sutera al basso elettrico, un musicista che si è esibito con molti artisti stranieri e italiani del calibro di Cesare Cremonini, Annalisa Minetti e tanti altri; e lo stesso Fabio Nobile, batterista poliedrico, che oltre ad essere produttore di musica afrobeat e Nu jazz per il mercato giapponese e inglese, ha calcato i palchi di tutto il mondo con artisti come Mario Biondi, Franco Califano e Renato Zero. La proposta è di un concerto di musica raffinata e buon vino, per partecipare al quale l’ingresso costa 35 euro con un tagliere di specialità gastronomiche, oppure 30 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Info e prenotazioni al 328 7723203, oppure direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La prossima settimana proseguirà il calendario del Noi Lounge Music Club di Cesenatico, con la rassegna DiVino in Jazz del venerdì centrata su proposte di musicisti di profilo nazionale ed internazionale, e gli spettacoli del sabato sera dedicati a chi ama la musica ma vuole anche divertirsi.

Giacomo Mascellani