Servizi alla persona. Ecco il nuovo centro Cleo

La persona al "centro". Ha aperto l’attività, con studio nel centro storico di San Piero in Bagno (in via Marconi, 16), ’Cleo Servizi alla persona’, di cui sono titolari Giulia Puzzolo pedagogista, educatrice e mediatrice familiare e Lucilla Castellucci psicologa e psicoterapeutica mediatrice. La cerimonia del taglio del nastro ha avuto luogo con la partecipazione del sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Enrico Spighi. "Siamo particolarmente lieti di annunciare l’inaugurazione di Cleo Servizi alla persona – ha dichiarato il primo cittadino del Comune termale –. Un nuovo e vitale centro per il benessere familiare, ideato e creato da Giulia e Lucilla. Riconosciamo l’importanza di questa iniziativa, che si pone come elemento fondamentale nel supportare le famiglie nella loro crescita e sviluppo". "Il nostro è un servizio psico-educativo dall’infanzia all’età adulta – spiegano le due titolari –, con servizi di psicoterapia, ipnosi terapia, valutazioni psicodiagnostiche, mediazione familiare, consulenze e sostegno educativo pedagogico. In più abbiamo creato un Baby Care point con accesso gratuito, spazio pensato per il benessere e il comfort di bambini e genitori, con fasciatoio, area per allattamento, angolo libri e attività, servizi igienici. In futuro abbiamo previsione di allargare i servizi con il nutrizionista e il logopedista". "L’apertura di questa nuova attività, associata a Confartigianato – afferma Cristina Ghera, responsabile della sede di San Piero in Bagno –, apporta benefici all’intero territorio, in quanto le due professioniste operano in settori di vitale importanza per il benessere delle persone".

gi. mo.