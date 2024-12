Sfida con la Lazio per la Primavera

L’obiettivo è arrivare alla sosta natalizia con una classifica migliore possibile. Per raggiungere questo scopo la Primavera deve cercare di tornare alla vittoria, magari già da oggi alle 12.30, sul terreno principale del Centro sportivo Romagna Centro, contro la Lazio. Guardando più avanti, poi, domenica prossima altro impegno per le giovani leve bianconere che andranno a far visita all’Udinese, i friulani sono attualmente penultimi. È inevitabile che con tre impegni nel giro di otto giorni Nicola Campedelli dovrà fare ricorso a tutta la rosa a disposizione quindi già da oggi potrebbero esserci novità rispetto alla formazione schierata domenica scorsa a Verona. Con Arpino ancora squalificato a centrocampo potrebbero trovare posto Tampieri, Valmori e Davide Zamagni. In avanti potrebbe essere concesso un turno di riposo a uno fra Coveri e Perini con Tosku e Cavaliere che sono pronti ad approfittare della occasione. In difesa potrebbe essere il turno di Dolce che aveva iniziato bene la stagione poi negli ultimi tempi è spesso partito dalla panchina. Ovviamente non va sottovalutata la forza della Lazio che sta lottando per tenersi stretto il piazzamento nei playoff. Il migliore marcatore fra i biancocelesti con sette reti mese a segno è Mahamadou Baldè jr, l’ultimo di una vera dinastia di attaccanti, il fratello maggiore Keita Baldè attualmente gioca in Turchia con la maglia del Sivasspor ma in carriera ha indossato per vari anni la maglia della Lazio, in Italia però gioca anche Ibourahima Baldè anche lui attaccante del Giuliano formazione campana che milita in serie C e altro componente della famiglia. L’incontro sarà diretto da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, per tutti coloro che seguono il calcio giovanile ma non possono essere presenti in tribuna è possibile collegarsi a PrimaveraTV o sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre e seguirla quindi su Sportitalia.

Roberto Daltri