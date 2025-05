Sfida decisiva per la primavera di Campedelli contro il Verona in lotta playoff

L’occasione sarebbe buona per raccogliere gli applausi e i complimenti meritati vista la salvezza matematica appena conquistata, sarebbe perché l’avversario odierno della primavera guidata dal Nicola Campedelli è il Verona. I veneti rinfrancati dalla vittoria sull’Udinese adesso cercheranno con tutte le loro forze di restare aggrappati alla zona playoff, perciò per i giovani bianconeri si annuncia un impegno tutt’altro che semplice. Dalle parole pronunciate alla vigilia da Paolo Sammarco, allenatore del Verona si ha la conferma del fatto che i gialloblù non vogliono fermarsi. "I ragazzi – ha detto – hanno grande entusiasmo e voglia di fare bene. Ci stiamo allenando nel modo giusto e siamo carichi".

Di sicuro il Verona è un avversario ostico, specie quando gioca in trasferta, visto che sui campi avversari ha conquistato trenta punti, quattro in più rispetto a quelli accumulati in casa. Nicola Campedelli ritrova Francesco Gallea e Gianmarco Castorri che hanno scontato la squalifica ma perde Riccardo Domeniconi e Giovanni Perini, sempre per squalifica. Perini è stato quindi convocato in prima squadra.

Il rientro di Gallea al centro della difesa è certo, vanno verificate invece le condizioni di Valentini, assente lunedì scorso a Cremona, se non dovesse farcela il secondo centrale sarà di nuovo Abbondanza. A centrocampo torna a disposizione Castorri che si candida per il ruolo di mezzala sinistra, in attacco ci può essere una maglia da titolare per Tosku. Di certo mister Nicola Campedelli oggi vorrà concedere spazio a quelli che finora ne hanno trovato meno, ma che si sono sempre allenati bene e fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa. L’incontro si disputerà sul campo centrale di Martorano con fischio di inizio fissato alle 15. La direzione di questo match è stato affidata a Maksym Fransynyak della sezione arbitrale di Gallarate.

Roberto Daltri