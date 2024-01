Sfida del gusto tra crescione e calzone

A Cesena oggi si tiene una sfida tra due prodotti tipici della cucina italiana e romagnola. Le disfide culinarie ci sono sempre state in terra di Romagna, dove spesso si discute se siano meglio il cappelletto o il tortellino, la cozza o la vongola, i passatelli o le lasagne. Sono quelli che possiamo considerare i tanti "derby del palato", sovente senza vinti né vincitori, perché a tavola, si sa, ognuno ha i suoi gusti. Alla pizzeria "Languorino" di Cesena, si è deciso di lanciare un nuovo match gastronomico, con la sfida fra il "Team Crescione", formato dagli esperti del chiosco Matteotti, ed il "Team Calzone" formato dai cuochi del Languorino. A decidere la specialità vittoriosa saranno ovviamente i commensali che, dopo una ricca degustazione, voteranno il loro piatto preferito. L’appuntamento è questa sera alle 20.30 nel locale di via Angeli, con la proposta di un piatto unico, con un crescione "limited edition" ed un calzone "special" preparati secondo le tradizionali ricette romagnole. Al termine dell’assaggio, secondo palato e coscienza, ognuno potrà esprimere il proprio voto. La serata è a numero chiuso ed è possibile avere ulteriori informazioni telefonando allo 0547 20464 oppure recandosi direttamente al locale in via Angeli angolo viale Marconi. Per prenotare i posti si deve sperare in qualche defezione, in quanto la serata è sold out. In attesa di sapere se vince il calzone o il crescione, per fugare ogni dubbio c’è dunque chi ha pensato di farli provare entrambi, portando in un unico piatto due specialità rigorosamente made in Cesena.

g.m.