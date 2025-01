Sgarbi alla Juve Stabia. Doppio colpo a Salerno

Il valzer delle punte è una costante del mercato di gennaio. Qualcuno si è già mosso e i nuovi arrivati dovrebbero essere disponibili domenica alla ripresa del torneo dopo la sosta, altri sono avanti nelle trattative e stanno lavorando intensamente. Già fatta appunto tra il Cesena e Antonino La Gumina (prestito dalla Sampdoria), sempre in prestito il nuovo tecnico della Salernitana Roberto Breda riavrà alle proprie dipendenze le punte Alberto Cerri dal Como e il giovane Antonio Raimondo che era a Venezia ma di proprietà del Bologna.

La Cremonese sta corteggiando con insistenza il danese Lund Gytkjaer che a Venezia trova pochissimo spazio e appartiene al Monza, la Juve Stabia rischia di perdere il proprio bomber (14 presenze e 5 gol in B, la scorsa stagione 12 reti in C) Andrea Adorante, scuola Parma, che potrebbe interessare a due formazioni che vogliono assolutamente la A come Sassuolo e Pisa. Proprio i toscani sono pronti a dare in prestito Nicholas Bonfanti che piace a molti e in particolare al Mantova.

Il Cosenza ha ormai in mano Gabriele Artistico (14 presenze e due reti nella Juve Stabia) di proprietà della Lazio. I campani, intanto, l’hanno sostituito con Lorenzo Sgarbi, a Bari 8 presenze e 2 gol. Il Pisa sta anche cercando dal Parma lo svedese Pontus Almqvist (16 presenze una rete), trattativa non facile però. Vari sondaggi per i terminali offensivi del Modena Fabio Abiuso ed Ettore Gliozzi, difficile che parta il primo, più facile il secondo già nel mirino di Frosinone e Reggiana che però prima dovrà salutare qualche esubero nel settore offensivo.

Pure in casa Sampdoria non stanno a guardare, antenne diritte su Flavio Bianchi del Brescia (11 presenze e 1 gol), il Palermo dovrebbe puntare sulla conferma e il rilancio di capitan Matteo Brunori che se fosse cedibile avrebbe un mare di richieste.