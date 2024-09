Show, danze e fitness in spiaggia. Gatteo Mare è un unico ‘Village’

Tempo di bilancio della diciottesima estate del gruppo di animazione di Gatteo Mare, denominato "Gatteo Mare Summer Village", come voluto dall’associazione "Gatteo Mare Turismo". Per l’ottavo anno "Capo animatore" è Stefano Benossa originario di Torino ma ormai da 7 anni residente a Gatteo Mare. Presidente della Gatteo Mare Turismo è Massimo Bondi che è anche presidente della Cooperativa Bagnini Gatteo Mare. Ed è Stefano Benossa a tracciare il bilancio di questa caldissima estate.

Come è andata, anche se l’estate non è ancora finita?

"Io ho il compito di coordinare tutti gli spettacoli estivi, fare ballare i turisti in spiaggia da maggio a settembre, nei 30 stabilimenti balneari della località turistica di Gatteo Mare. Il bilancio è positivo e il format del "Villaggio urbano" continua a essere vincente. Lo dimostra il fatto che anche stasera, in settembre, piazza della Libertà è colma di gente con i nostri animatori". Chi fa parte dell’associazione?

"Albergatori, bagnini, commercianti e le associazioni. Il tutto in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gatteo che è parte integrante della associazione "Gatteo Mare Turismo".

Quanti ragazzi fanno parte dell’animazione?

"Quest’anno sono 25 i giovani, dai 18 ai 30 anni, che mattina, pomeriggio e sera hanno il compito di fare divertire i turisti con attività in spiaggia, nelle piazze e nelle vie del paese".

Il programma tipo della giornata?

"Alla mattina iniziamo alle 9.30 raggruppando i bagnanti in vari punti itineranti per tutti gli stabilimenti balneari. Cominciamo con attività di fitness, mini club e sportive durante l’arco della mattinata. Al pomeriggio ritornano le attività ai Giardini Don Guanella riservate a tutti i bambini di Gatteo Mare e ai piccoli turisti così come i balli di gruppo in spiaggia. La sera nelle piazze fino a giovedì 19 settembre". Fate anche spettacoli vostri? "Certamente. Quest’anno lo staff ha messo in scena il musical del Re Leone, quello di Oceania e tanti altri varietà contemporanei".

Quando li preparate?

"Nella prima fase della stagione c’è tutta la preparazione della spettacolistica serale".

Serate principalmente per famiglie e bambini?

"No, per tutti. L’intrattenimento è a 360°. Di grande successo quest’anno si è confermata la serata "Family Night" del giovedì con la piazza della Libertà sempre piena di turisti. Poi facciamo serate di animazione e coinvolgimento del pubblico, facendo ballare sulla pista, durante le tante serate con cantanti, orchestre, anni ’80, cabaret e varietà".

Contento della stagione turistica in generale?

"E’ stato un piacere immenso poter coordinare anche quest’anno il gruppo d’intrattenimento di Gatteo Mare e riscontriamo ancora oggi una grande risposta da parte di tutti i nostri ospiti".